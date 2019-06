L'incontro su condizioni del Patrimonio culturale della città Iniziativa dell'Associazione amici dei musei e dei beni culturali del Sannio

L’Associazione Amici dei Musei e dei Beni Culturali beneventana invita la stampa e i cittadini interessati a partecipare alla conferenze stampa che si terrà nella sala G. Vergineo del Museo del Sannio il giorno 14 alle 17. Nell’occasione sarà presentato il documento di analisi dell’allestimento museale che è ospitato nella sede del monastero di Santa Sofia e si discuterà delle condizioni in cui versa il patrimonio culturale della città. Il nuovo direttivo dell’Associazione si augura la partecipazione all’evento dell'Ente Provincia per la funzione museale, ringrazia anticipatamente, tutti i soci iscritti che hanno dato fiducia alla rinascita dell'associazione, ad oggi inserita nel regolamento del Museo del Sannio , gli allievi delle scuole superiori,sempre coinvolti nelle attività associative, i docenti fervidi appassionati alla Mission dell'associazione e il pubblico della provincia tutta ,con la quale l'associazione ha creato legami culturali per favorire la conoscenza del Territorio