Workshop la gestione del paziente critico III Edizione Da domani presso il Centro Congressi Ospedale Fatebenefratelli di Benevento

Domani e sabato 15 giugno l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento, in collaborazione con l’Università Campus Biomedico di Roma, organizzerà il terzo workshop sul tema “La gestione del paziente critico”.

“Anche quest’anno – ha dichiarato la dottoressa Maria Cusano del Fatebenefratelli - verranno affrontate, presso il Centro Congressi dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, problematiche di grande interesse quali la sicurezza in sala operatoria, la gestione delle vie aeree sia in ambito ospedaliero che sul territorio, le infezioni correlate all’assistenza e, per finire, un approccio multidisciplinare al paziente critico in terapia intensiva”.

Saranno due giorni intensi di dialogo interattivo e di confronto nel corso dei quali verranno analizzate le linee guida, i protocolli, le procedure, le raccomandazioni di buona pratica clinica per ridurre la morbilità e la mortalità dei pazienti, sia in sala operatoria sia in terapia intensiva.

Nella seconda parte delle giornate, invece, ogni partecipante sarà supportato, durante le esercitazioni pratiche, da manichini di ultima generazione per acquisire le capacità necessarie per utilizzare tutti i presidi disponibili.