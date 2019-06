Chiesa S.Vitale, Comitato di quartiere dona paletti recinzione Consentiranno la messa in sicurezza dell'area dove si svolgerà la festa

In vista della festività in onore di San Vitale, protettore dell'omonima contrada, il comitato di Quartiere Pantano – San Vitale ha donato al comitato festa e alla proprietà dell'immobile circa 80 paletti per costruire una recinzione nell'area dove sorge la chiesetta rurale.

Iniziativa promossa dal comitato, guidato da Pasquale Varricchio, per mettere in sicurezza un'area che nei primi gironi di luglio sarà affollata di fedeli che raggiungeranno la chiesetta di San Vitale.