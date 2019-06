Movida in centro, da domani tolleranza zero: ecco il piano Il vicecomandante Bosco illustra le iniziative previste per tutta l'estate

Movida a Benevento, scatta domani la tolleranza zero. Diventerà operativo questo fine settimana, infatti, il piano predisposto a seguito della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Un piano che durerà per tutta l'estate e che prevede un aumento delle pattuglie in strada, divieti per le bevande in vetro e maggiori controlli per le auto in sosta nella zona a traffico limitato. Come illustrato dal vicecomandante dei Vigili urbani, Fioravante Bosco che assicura “controlli più accurati in tutto il centro storico”. Ed annuncia: “Metteremo in pratica controlli sulle autovetture in sosta in piazza Arechi e piazza Piano di Corte, due pattuglie dei vigili saranno a via Mario La Vipera e l'altra nei pressi dell'Arco di Traiano. Un'altra pattuglia invece girerà insieme alle altre forze dell'ordine per fare i controlli di routine. Ci sarà inoltre l'ordinanza del sindaco che vieta bibite in vetro, in lattina e bicchieri di vetro. La durata dei controlli è prevista fino alle 2 di notte, ma la musica ad alto volume sarà consentita fino all'una per permettere ai residenti del centro di riposare”.

Un programma dettagliato che “inizierà domani e continuerà per tutta l'estate”. Diverse le sanzioni previste per chi non rispetta le varie disposizioni. Sarà presto operativo, infine, il nuovo sistema di videosorveglianza: “Entro luglio - anticipa il vicecomandante - avremo questo strumento che consentirà un controllo più accurato che permetterà di verificare direttamente le targhe. Uno strumento sicuramente migliorativo che consentirà anche di selezionare gli interventi”.