Domani alle 10 escursione alla scoperta del rione Triggio L’Archeoclub di Benevento e le Giornate dell’Archeologia

A partire da oggi, 14 giugno, e per tre giorni, si svolgeranno, a livello europeo, le Giornate dell’Ar­cheo­logia. La manifestazione, giunta quest’anno alla decima edizione, vede coinvolti numerosissimi istituti, musei, aree archeologiche e altri soggetti, con lo scopo di sensibilizzare il grande pubblico ai valori della tutela del patrimonio archeologico.

In occasione di questo evento, l’Archeoclub di Benevento, ha collaborato con il Comitato di Quartiere del Triggio, presieduto dall’architetto Annalisa Bozzi, e con la Commissione Ambiente del Comune di Benevento, presieduta da Romilda Lombardi, alla organizzazione di una passeggiata culturale che si svolgerà domani, sabato 15 giugno, all’interno dello storico quartiere beneventano. Alla riuscita della manifestazione collabora l’Associazione Culturale Ladebh che proporrà affascinanti quadri animati di vita popolare e di leggende del passato.

Il raduno è per le 10, nei pressi del Bue Apis, all’incrocio tra viale San Lorenzo e via Torre della Catena. A far da guida ci saranno l’architetto Francesco Morante e il professore Maurizio Cimino. Verrà visitato uno dei tratti più affascinanti del circuito murario longobardo, quello occidentale, che andava dalla Torre della Biffa alla Torre della Catena. Notevoli le emergenze che verranno illustrate, tra cui gli imponenti resti di un edificio termale romano. Dopo aver attraversato Port’Arsa, la passeggiata proseguirà verso i Morticelli, dove una volta era il monastero di San Lupo e Zosimo, e si concluderà al Teatro Romano, edificio simbolo di questo rione, nonché sua maggiore presenza monumentale.