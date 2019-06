Universiade: Lunedì a Benevento presentazione degli eventi Ecco il programma

Lunedì prossimo alle 10.30, nella Sala Rossa di Palazzo San Domenico, sede dell’Università degli studi del Sannio, si terrà la Conferenza stampa “Universiade Napoli 2019”, nel corso della quale si illustreranno gli eventi culturali e sportivi previsti nella città di Benevento e che coinvolgeranno l’Ateneo sannita. Nella città di Benevento si svolgeranno dal 2 al 13 luglio allo stadio Ciro Vigorito le partite di calcio dei team maschili e femminili; dal 5 al 13 luglio al Palatedeschi le partite di pallavolo sempre dei team maschili e femminili; dal 30 giugno al 4 luglio allo Stadio Pacevecchia gli allenamenti dei team maschili e femminili del Rugby a sette. Anche gli impianti della provincia di Benevento vedranno arrivare atleti da tutto il mondo. Lo Stadio Allegretto di Montesarchio sarà a disposizione dei team di calcio per gli allenamenti, mentre l’ASD Tiro a Volo Zaino di Durazzano sarà campo per allenamento e gare per il tiro a volo.

Alla Conferenza stampa interverranno il Commissario straordinario ingegner Gianluca Basile, il Rettore dell’Università degli studi del Sannio, Filippo de Rossi, il Sindaco della città di Benevento, Clemente Mastella, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, il Direttore del Conservatorio musicale di Benevento “Nicola Sala”, Giuseppe Ilario, il Delegato CONI per la provincia di Benevento, Mario Collarile, il responsabile del Polo Museale Teatro di Benevento, Ferdinando Creta, il Presidente di Sannio Falanghina “Città Europea del vino 2019”, Floriano Panza.