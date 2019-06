Movida in centro, il bilancio del week end Bosco: "Tutto è andato bene, poche le sanzioni amministrative elevate"

Movida in centro storico a Benevento, a tracciare il bilancio del primo week end di controlli è il vice comandante dei Vigili urbani Fioravante Bosco: “Nella serata di ieri – si legge in una nota - le due manifestazioni principali che ci vedevano in campo con tutte le forze disponibili si sono svolte senza incidenti di sorta. Difatti, la scelta di posizionare le bancarelle solo sul lato sinistro di Viale Mellusi, rispetto al senso di marcia, ha fatto sì che non si creasse quel pericoloso intasamento di pedoni, che invece avevano voglia di godersi la Festa del Sacro Cuore in tutta tranquillità”. Bilancio positivo anche per le azioni messe in campo per la movida in centro storico: “Per quanto riguarda la 'movida' notturna tutto è filato liscio. Gli esercizi commerciali si sono attenuti all’ordinanza sindacale per quanto riguarda sia il divieto di vendita di bibite in bottiglie di vetro e lattine che per quanto concerne la musica diffusa ad alto volume. Nessuno ha infranto il divieto di accesso posizionato all’inizio di Via Mario La Vipera, cosicché i giovani si sono potuti godere in tutta tranquillità la calda serata d’estate beneventana. Poche anche le sanzioni amministrative elevate per violazioni al codice della strada”.

Ed in merito, il vice comandante garantisce che i controlli proseguiranno “così fino alla fine di settembre”, quindi evidenzia il lavoro svolto dalle forze dell'ordine in campo “Questura, comando provinciale Carabinieri e Guardia di Finanza”.