Ambiente, Mastella: "Servono misure a livello regionale" L'appello sui social del sindaco coinvolge anche i cittadini

Dopo la presentazione del piano antismog varato dal Comune, il sindaco di Benevento Clemente Mastella si affida ai social per rivolgere un appello a cittadini e istituzioni. Sulla sua pagina facebook il primo cittadino ribadisce l'importanza di combattere anche a Benevento l'inquinamento, come nel resto d'Euopa: “Tutta l’Europa lavora ad un modello di città con meno auto private. Dobbiamo anche a Benevento combattere l’ inquinamento e fare qualcosa di più per la qualità dell’aria che in Italia fa 75mila morti all’anno”.

Di qui l'invito di Mastella rivolto anche alle istituzioni affinché si adottino misure a livello regionale per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria: “Dobbiamo come al nord concordare misure a livello regionale – scrive ancora il primo cittadino - sperando di convincere tutti della bontà delle iniziative. Nostri interlocutori nel centro città devono essere tutti i cittadini e non solo i commercianti la cui crisi è dovuta in larga misura ai nuovi strumenti di vendita, ma che vanno aiutati con un piano regionale e nazionale di sostegno e di defiscalizzazione. Occorre agevolare le auto elettriche e quelle ibride – conclude il sindaco - ma penalizzare quelle inquinanti. Ce lo chiede la nostra coscienza immaginando un futuro più terso per i nostri ragazzi”.