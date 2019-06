E-Distribuzione potenzia linee elettriche a Benevento Ora sarà possibile in caso di guasti rialimentare importanti uffici pubblici e una vasta zona

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, nella provincia di Benevento, ha realizzato due nuovi collegamenti in cavo interrato tra le linee a 20mila volt di Gialla - Inadel e Fossi – Inail.

L’intervento di potenziamento eseguito sulla rete di media tensione, consente di fornire un'ulteriore possibilità di rialimentazione per circa 7000 clienti tra quelli ubicati nel centro storico di Benevento nonché a diverse strutture di pubblica utilità, come il parcheggio multipiano, gli uffici della Pubblica Amministrazione, la Questura, il Tribunale e l’Ospedale.

Il lavori sono consistiti nella posa di due nuovi cavi interrati della lunghezza di circa 1 chilometro il primo e 350 metri il secondo. I tecnici di E-DIstribuzione hanno inoltre provveduto al potenziamento e all’ammodernamento delle componenti elettriche all’interno delle quattro cabine di trasformazione poste all'estremità delle linee grazie all’installazione di moderne ed efficienti apparecchiature telecontrollate e automatizzate utili a ridurre i tempi di intervento.