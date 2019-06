Strade dissestate freno per economia, sopralluoghi di Di Maria Il presidente della Provincia a San Giorgio la Molara

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha effettuato un sopralluogo lungo le Strade provinciali di San Giorgio la Molara ed infine è stato ricevuto, presso il Municipio, dal sindaco Nicola De Vizio e dagli amministratori locali.

Al centro della visita lo stato critico in cui versano le infrastrutture a servizio del territorio e che costituiscono un grave problema per lo sviluppo dell’economia locale ed, in particolare, del comparto zootecnico, grande eccellenza produttiva, apprezzata in tutta la regione e oltre.

Il presidente, con i tecnici della Provincia, ha voluto controllare di persona alcuni fenomeni franosi che interessano, tra le altre, le località Sant’Andrea e Sant’Ignazio, e quindi ha avuto un confronto con l’amministrazione. Di Maria, nell’assicurare il suo massimo impegno e quello dell’Ente per affrontare almeno le maggiori criticità che si registrano sulla Strada provinciale n. 59, pesantemente ammalorata, ha voluto comunque farsi portavoce di alcune buone notizie riguardanti il territorio. Il presidente ha infatti comunicato che è ormai a buon punto la procedura di gara per l’affidamento dei lavori pari a 6,4 milioni di Euro riguardanti la Strada provinciale n. 45, la cui realizzazione contribuirà certamente a superare almeno alcuni tra i numerosi disagi segnalati dall’utenza. Di Maria ha, quindi, annunciato che, superate dagli Uffici della Provincia non poche difficoltà in ordine al contratto d’appalto, tra breve cominceranno i lavori dell’importo di 1,5 milioni di Euro per la costruzione di un viadotto lungo il primo lotto della strada di Fondo Valle da San Giorgio la Molara all’area Asi di Ponte Valentino di Benevento: l’intervento, consentirà di rendere funzionale il primo lotto dell’arteria fino alla periferia di Paduli. Per la stessa Fondo Valle, infine, è ormai quasi approntato il progetto esecutivo, dopo l’approvazione di quello definitivo, che mobilita 6 milioni di Euro, consentendo una volta realizzato un rapido accesso alla Strada statale 90 bis.