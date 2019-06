Piccoli Comuni, Spina a Roma: "Rifiuti, serve un cambiamento" Il sindaco di Ginestra è intervenuto in materia di raccolta e gestione dei rifiuti

Si è tenuta ieri a Roma innanzi alla VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici l'audizione di ANPCI (Associazione Nazionale che raggruppa i comuni fino a 5.000 abitanti). Alla riunione presso la Camera dei Deputati, che ha avuto ad oggetto la problematica relativa alla nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio ed i rapporti convenzionali tra Anci e Conai, ha relazionato il referente ANPCI Campania, Zaccaria Spina, delegato a parteciparvi dalla presidente nazionale Franca Biglio.

In apertura del suo intervento, Spina ha portato i saluti della presidente Biglio e rivolto apprezzamento e ringraziamento al Presidente della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici ed in generale alle varie componenti governative per l'oramai costante coinvolgimento dell'Associazione, in tutte le attività di concertazione che Governo e Parlamento di volta in volta attivano.

Passando, poi, all'importante e particolarmente sentita tematica oggetto dei lavori della Commissione, il Referente ANPCI Campania si è soffermato sulla crescente complessità del mercato del riciclo, in special modo per gli imballaggi in plastica e carta.

Ha riferito, tra l'altro, che per i comuni più piccoli, che producono meno materiale da avviare al riciclo, la notevole distanza dagli impianti di recupero porta spesso problematiche aggiuntive considerato l'aumento dei costi del trasporto e le difficoltà nel farli stazionare troppo tempo in loco negli spazi definiti, di qui secondo lui la necessità di un sistema che tenga conto di tale problematica e tenda a favorire ove possibile, alcuni sistemi di raccolta particolari.

Relativamente agli enti di minore dimensione, in audizione Spina ha, altresì rimarcato che, com'è ampiamente dimostrato, questi comuni si distinguono per maggiore virtuosità date le buone pratiche attuate nella gestione della raccolta differenziata che portano a risultati ottimi anche scala nazionale, a cui però spesso – ha detto – non segue la previsione di un adeguato sistema di premialità che sia effettivamente sentito ed utile sia per gli Enti locali, sia per i cittadini.

Spina ha auspicato una profonda riflessione, rivisitazione e snellimento delle procedure e delle previsioni dell'Accordo Quadro, unitamente ad una serie di semplificazioni ed agevolazioni e ad un sistema di premialità che non si esaurisca meramente in attività di natura pubblicitaria, informativa e di comunicazione ma che possa, invece, tradursi in effettivi e concreti vantaggi di natura economica ed ambientale.

Il delegato ANPCI si è, infine, riservato di far pervenire al Presidente dell'VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici una relazione dettagliata circa osservazioni e proposte da fare sulla tematica posta all'Ordine del giorno della Commissione.