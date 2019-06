Il Papa scrive a politici sanniti: Siate trasparenti e onesti La lettera del Pontefice: "Pregherò per la buona riuscita del Forum degli amministratori"

Ecco il testo della lettera inviata dal Papa all'Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca



“In occasione del Forum degli Amministratori campani, promosso dai Vescovi di codesta Metropolia, desidero esprimere il mio apprezzamento per l'importante iniziativa volta a favorire atteggiamenti e progetti in favore della popolazione.

Ringrazio i Pastori di questa terra per la loro sollecitudine nell'offrire criteri morali e contribuire a discernere itinerari buoni per superare le difficoltà del momento. In pari tempo incoraggio i partecipanti al convegno a dedicarsi al governo della cosa pubblica con spirito di servizio, sforzandosi di testimoniare con serenità e atteggiamento propositivo i valori della trasparenza e dell'onestà, tenendo conto anche della Dottrina Sociale della Chiesa, in armonia con le diverse sensibilità culturali.

La condizione precaria delle fasce più deboli della società richiede da parte di tutti – istituzioni, comunità ecclesiali, realtà educative e assistenziali – un costante sforzo per chinarsi sulle difficoltà e le sofferenze dei tanti nostri fratelli e sorelle, offrendo loro gesti concreti di condivisione e di solidarietà. Auspico, pertanto, che si dedichi ogni energia per ridare speranza alle persone più deboli e bisognose d'aiuto, in vista di una società sempre più accogliente, fraterna e a misura d'uomo.

Assicuro la mia preghiera perché l'incontro possa produrre frutti di bene, e di cuore invio la mia Benedizione."



Francesco