Campania 4.0: appuntamento oggi alle 13 sul canale 696 Il format di Ottochannel, in replica alle 18.10 e alle 22

E' arrivata finalmente l'estate... voglia di mare, di sole e relax. Ma come vivere al meglio le nostre vacanze rispettando l'ambiente e la natura? Ma soprattutto, perché i nostri comportamenti in spiaggia come in montagna sono cosi importante? Ed ancora: perché sentiamo parlare così tanto dell'importanza di 'plastic free'? Ne parliamo nella puntata di Campania 4.0 in onda oggi su Ottochannel. Appuntamento alle 13 (in replica alle 18.10 e alle 22). Partiamo come sempre dai dati con la presidente regionale di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato. Poi spazio alle storie d'impresa: siamo stati al 'Quadrifoglio Village' di Pontecagnano. Per la rubrica salute: oggi parliamo di come affrontare il cambio di stagione con il dottor Luca Milano. Infine spazio al gusto e alla buona cucina con le ricette di Alessandro Tirino.

