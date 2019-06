Controlli movida e FerrariCavalcade, Mastella ringrazia vigili "Grazie al loro impegno possibile reprimere comportamenti e violazioni"

“Mi preme ringraziare il Corpo di Polizia Municipale per l’impegno profuso in occasione della recente tappa beneventana del Ferrari Cavalcade 2019”.

Così il sindaco Clemente Mastella dopo la manifestazione che ha portato in città decine di Ferrari che hanno sfilato lungo il Corso Garibaldi e sostato nei pressi del complesso monumentale di santa Sofia.

“Un impegno particolarmente prezioso – ha rimarcato il primo cittadino - perchè ha consentito di gestire al meglio l’arrivo in città di circa 100 vetture del Cavallino Rosso, così come altrettanto prezioso e imprescindibile è stato anche l’apporto dato nell’attività di controllo del territorio iniziata lo scorso week end. Attività che si protrarrà per l’intera estate e che vedrà coinvolte anche le altre forze di polizia, a cui estendo doverosamente il mio ringraziamento. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che è proprio grazie all’impegno, alla professionalità e all’abnegazione degli agenti della Polizia Municipale e di tutte le altre forze di polizia operanti sul territorio che è possibile reprimere comportamenti e violazioni che mettono in pericolo la stessa incolumità e sicurezza dei cittadini”.