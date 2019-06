Auto lungo il Corso, boom di multe dei vigili urbani Quindici automobilisti sanzionati in poche ore

Quindici automobilisti sono stati multati dagli agenti della Polizia municipale perchè sorpresi senza autorizzazione a transitare lungo Corso Garibaldi. A renderlo noto è il vicecomandante dei vigili urbani, Fioravante Bosco. Il posto di blocco è stato effettuato nella zona di Piazza IV Novembre.

Bosco spiega anche come “nell' area vige anche il divieto di transito ai velocipedi, imposto con ordinanza del comune di Benevento. Si tratta di controlli mirati – ha dichiarato ancora il vicecomandante – atteso che ormai sull’area pedonale circola di tutto, e ciò crea grave pericolo per l’incolumità dei pedoni. Vogliamo evitare – ha concluso – che le bellezze architettoniche possano essere danneggiate, e che i turisti possano rimanere contrariati e meravigliati per tale andazzo”.