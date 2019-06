Altrabenevento: "Vogliono ospitare migranti in ex conigliera" Corona: "La struttura proposta nuovamente: il prefetto Cappetta vigili"

Altrabenevento torna a intervenire sulla "ex conigliera" di Contrada San Chirico, rivelando che la struttura è stata proposta di nuovo per ospitare migranti, e facendo appello al Prefetto affinché vigili sulla questione: " A contrada San Chirico c'è una grossa struttura costruita negli anni '80 per l'allevamento e la macellazione di conigli, finita più volte all'attenzione della cronaca per il tentativo di utilizzarla come Centro Assistenza per Migranti.

Agli inizi del 2017 ci provò Paolo Di Donato con il Consorzio Maleventum, ad ospitare 74 migranti grazie ad una autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Benevento e subito dopo ritirata. La ex conigliera fu pure sequestrata dalla Procura della Repubblica per un breve periodo.

A luglio 2017 il settore Urbanistica del Comune di Benevento ha rilasciato il Permesso in Sanatoria accogliendo una richiesta di Condono presentata nel 2004 per consentire l'uso abitativo di quella struttura. Nel 2018 la ex conigliera fu indicata come sede per ospitare 24 migranti del servizio SPRAR del Comune di Benevento, affidato alla cooperativa Esculapio di Marano di Napoli.

A seguito di numerosi esposti degli abitanti di San Chirico, il Ministero dell'Interno ha negato l'autorizzazione per l'uso di quella struttura; la gara di appalto assegnata è stata annullata dal Comune a seguito di ricorsi amministrativi e la Procura della Repubblica ha aperto una indagine che vede coinvolto anche un dirigente del Comune di Benevento per abuso di ufficio e falso.

A seguito di nuova gara di appalto, il Comune di Benevento il 16 aprile scorso ha affidato il servizio SPRAR alla "Associazione UNITY AND FRIENDSHIP" di Castelvolturno, provincia di Caserta che ha proposto come sede per ospitare i 24 rifugiati una struttura di via Ponte Tavole, già utilizzata dal consorzio Maleventum.

L'associazione casertana però, non intende limitarsi allo SPRAR: partecipa pure alla gara bandita il 9 aprile dalla Prefettura di Benevento per "Servizio di gestione dei centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale" da affidare a diversi operatori economici per un totale di 300 posti.

In questo caso la struttura proposta da UNITY AND FRIENDSHIP è indicata come "Benevento-Contrada San Chirico snc, per 24 migranti" e pare proprio che si tratti della ex conigliera.

La gara è tuttora in corso ed è materia molto delicata, soprattutto per la Prefettura di Benevento, dopo le note vicende giudiziarie che hanno coinvolto Paolo Di Donato, il consorzio Maleventum e anche un funzionario del Palazzo del Governo.

Dopo l'improvviso trasferimento della Prefetto, Paola Galeone, adesso le gare per i centri di accoglienza migranti vengono seguite con attenzione direttamente dal Prefetto incaricato a luglio 2018, Francesco Antonio Cappetta, che in materia ha maturato una importante esperienza come "Commissario Straordinario del Governo per l'area del Comune di Castel Volturno (CE), presso la prefettura di Caserta per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell'area caratterizzata da una massiva concentrazione di cittadini stranieri".