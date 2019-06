Picucci: "Rispettare le regole per attrarre turisti" L'appello per una città accogliente e l'invito ai commercianti a restare aperti durante gli eventi

“Rispettiamo tutti le regole affinché Benevento sia una città accogliente e ospitale”. E' l'invito che arriva dall'assessore al Turismo, Oberdan Picucci che in merito ai controlli nel centro storico commenta: “Ognuno di noi deve rispettare le regole in ogni occasione della propria vita, ciò non significa reprime ma da un lato mettere l'Ente nelle condizioni di espletare il proprio compito dall'altra parte ci vuole il senso civico di chi vive quotidianamente la città. Sono contro la repressione, ma sono anche contro l'abbandono”. Al contempo, però Picucci evidenzia: “A me non piace la demonizzazione, come ogni luogo di aggregazione giovanile anche le piazze hanno una caratteristica che richiede il giusto controllo, ma ci vuole buon senso e ognuno deve fare la sua parte. Non intendiamo adottare azioni repressive: da un lato c'è la necessità di controllare dall'altro lato bisogna ottemperare a delle regole civiche per il bene di tutti. Anche in vista delle tante presenze previste nelle prossime settimane”.

Il centro storico, dunque, una risorsa da tutelare e rispettare anche in vista dei numerosi eventi attesi nei prossimi mesi: “Benevento ha un potenziale artistico culturale enorme e presto ci saranno eventi importanti, a partire da una rinnovata Festa della Madonne delle Grazie che quest'anno sarà veramente innovativa, al Bct presentato nei giorni scorsi e che prevede l'arrivo in città di numerosi ospiti del mondo del cinema e della televisione fino alla 40esima edizione di Città spettacolo. Una serie di eventi che aiuteranno la città ad essere ancora più appetibile e attrattiva”. Di qui l'appello a cittadini e commercianti: “Rispettiamo Benevento e diamo l'immagine di città accogliente e ospitale, ai commercianti invece l'appello a tenere aperte le attività commerciali duranti questi eventi”.