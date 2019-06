Colonia Elioterapica, estate ricca di eventi: ecco programma Sabato 22 giugno, alle 18, l’arrivo sui campi dell’ex campione Nba, Linton Johnson

L’ex Colonia Elioterapica “Francesco Cossiga” di Rione Ferrovia si prepara a vivere un’estate all’insegna del divertimento e della socializzazione. Ricchissimo il cartellone di appuntamenti ed eventi che la sannita “Bartololongo” - cooperativa sociale onlus che gestisce la struttura - ha organizzato per rendere sempre più attrattiva l’area verde di via Grimoaldo Re e confermarla come un punto di riferimento importante per i beneventani.



Da questa sera e nel primo week end dopo il solstizio d’estate, è già tempo di sport con i giorni finali della seconda edizione di “Un assist per la Colonia”, l’appuntamento ormai consolidato con tutti gli appassionati di basket: sabato 22 giugno, alle 18, il momento clou dell’edizione 2019 con l’arrivo sui campi dell’ex campione Nba, Linton Johnson.



Sempre sabato 22 giugno, ma in mattinata, la struttura di Rione Ferrovia sarà la location esclusiva dei tornei di calcio balilla nell’ambito della manifestazione nazionale “Acea 2019”, che vedrà oltre mille dipendenti della società che gestisce anche l’erogazione idrica in varie città d’Italia, confrontarsi a Benevento su varie discipline sportive.



Venerdì 28 giugno, spazio al benessere fisico grazie alla collaborazione con la palestra Fitness 2000 European Wellness Center di Rione Capodimonte: alle 17:30 appuntamento con la lezione di Functional Step e Circuit Training all’aria aperta. Il rugby, invece, sarà protagonista sabato 29 giugno, dalle 20, con la festa di fine anno agonistico della società sannita IV Circolo, che ha come base il vicino campo di via Francesco Compagna.



A concludere il ricco programma di giugno anche il momento dedicato ai più piccoli con “Nati per leggere”: sabato 22 e sabato 29 giugno, dalle 18 alle 19:30, ultimi appuntamenti con l’attività di lettura che costituisce da sempre un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.



Ancora da confermare per i prossimi giorni, infine, le due manifestazioni in collaborazione con l’UsAcli del presidente provinciale Alessandro Pepe: previsti, infatti, la premiazione finale di ‘UsAcli Kids’ e l’attesissimo torneo play station di PES 2019.

Riqualificata con i fondi del PIU Europa e inaugurata nel settembre 2017, l’ex Colonia Elioterapica “Francesco Cossiga” è un fiore all’occhiello cittadino, mai sottoposta a incuria o ad atti di vandalismo, grazie all’opera incessante degli operatori della ‘Bartololongo’: “Il nostro obiettivo – spiega Italo Montella, presidente della cooperativa sociale – è quello di riportare la struttura ad essere un punto di riferimento cittadino per la crescita educativa di tanti bambini, adolescenti e giovani beneventani, ma anche ad essere uno spazio aggregativo dove coltivare rapporti interpersonali e un’oasi di pace per gli anziani del quartiere e dell’intera città.



Nel periodo estivo – aggiunge Montella – siamo aperti tutte le mattine dal lunedì al sabato per laboratori di educativa-territoriale; il pomeriggio dal lunedì alla domenica, dalle 17 alle 21, proponiamo invece ulteriori servizi di animazione con attività ludiche ed eventi aperti a tutti”.



Proprio sul cartellone estivo della Colonia, Montella svela anche importanti novità che riguarderanno i prossimi mesi: “Stiamo lavorando per creare un’offerta ricca e variegata che accontenti un po’ tutti. Già confermata la seconda edizione di “Colonia Beerfest”, il festival della birra artigianale in programma dal 18 al 21 luglio. E ancora: apertivi con dj set, feste a tema, serate danzanti, mostre e convegni. A settembre, poi, gran finale con un evento speciale in compartecipazione con la Camera di Commercio, dedicato alle cantine del territorio per celebrare Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino”.

La cooperativa sociale onlus “Bartololongo” nasce nel 2009 da un’iniziativa abbracciata dalla Diocesi di Benevento denominata “Progetto Policoro” e dalla rielaborazione di una decennale esperienza di volontariato vissuta nel territorio per l’Azione Cattolica Ragazzi e per altre associazioni di volontariato. Offre servizi di sostegno genitoriale e socio-assistenziale, seguendo il percorso educativo di quasi 1600 minori sanniti dai 3 ai 16 anni. Ogni anno, inoltre, forma circa 50 giovani – tra i 17 e i 20 anni – aiutandoli nell’inserimento lavorativo e fornendo loro una bella opportunità stagionale di prima esperienza occupazionale. Nel periodo estivo, la cooperativa sociale coordina sei campi solari (cinque a Benevento e uno a San Giorgio del Sannio) con circa 60 dipendenti tra operatori e animatori; nel periodo invernale sono invece 30 gli educatori professionali che lavorano nei servizi di ambito B1 e B2 e portano avanti le attività ‘core business’ della Onlus.