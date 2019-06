Via Galanti, la gru sarà smontata Mastella: “E’ il secondo simbolo del precedente immobilismo che eliminiamo”

La gru a torre installata in un cantiere in disuso ubicato in via Galanti verrà smontata entro il 10 luglio. A darne notizia è il sindaco Clemente Mastella che ha deciso per la rimozione dopo le segnalazioni arrivate dai cittadini circa l'instabilità della gru. “Essendo il cantiere chiuso – spiegano dal Comune -, e conseguentemente non accessibile, la Polizia Municipale aveva intimato alla società CONCA Scarl di consentire al più presto l’accesso alla suddetta area al fine di stabilire se le condizioni della gru a torre rispettassero o meno le vigenti norme in materia di sicurezza.

La CONCA Scarl ha informato l’Ente che la gru verrà rimossa e che le operazioni di smontaggio saranno ultimate entro il 10 luglio”.

“Dopo quella di piazza Duomo – ha dichiarato il sindaco Mastella – è la seconda gru che provvediamo a far smontare eliminando in questo modo due simboli del precedente immobilismo amministrativo. Colgo l’occasione per ringraziare la Polizia Municipale e l’Asl per la preziosa collaborazione offerta”.