Universiadi: lunedì la fiaccola a Benevento Si partirà alle 19 dal teatro Romano e arriverà all'arco di Traiano, con 9 tedofori

Il consigliere delegato allo Sport, Vincenzo Lauro, rende noto che lunedì 24 giugno la fiaccola dell’Universiade 2019 farà tappa a Benevento.

“Si partirà alle ore 19 dal Teatro Romano. La fiaccola attraverserà il quartiere Triggio per poi giungere all’Arco del Sacramento e proseguire lungo via Carlo Torre, fino al Duomo. Poi percorrerà il corso Garibaldi per raggiungere la Rocca dei Rettori e tornare indietro lungo il corso Garibaldi. La fiaccola transiterà quindi attorno alla fontana antistante la chiesa di S. Sofia per essere, poi, portata in piazza Roma e, quindi, proseguire lungo via Traiano, fino all’Arco. Saranno complessivamente 9 i tedofori che si alterneranno lungo il percorso e ad ogni cambio ci saranno associazioni e rappresentanti universitari che subentreranno nell’accompagnamento dei tedofori. Colgo, quindi, l’occasione per ringraziare per la collaborazione offerta: il Comitato Trivium, il Centro Storico Triggio, l’associazione culturale Ladebh, l’Asd Pallamano Benevento,, il Rugby Pacevecchia, la l’Asd Basket Benevento, l’Università Giustino Fortunato, il Circolo Tennis 2002, la Vanessa Smile, l’Us Acli Benevento, l’Asd Club ginnastico Cristiana Diana, il Centro Studi Danza Classica F. Saveria Cotroneo, l’Accademia Olimpica Antonio Furno, il IV Circolo Rugby, il Centro Studi Danza Carmen Castiello, l’Asd Dance Style Center di Apice, l’Università del Sannio e l’Accademia del Taekwondo”.