Giornata ecologica: divieti e strade chiuse. Ecco dove Dalle 8 e 30 alle 12 e 30 e dalle 14 e 30 alle 18 e 30

Giornata ecologica domenica in città, ecco quanto previsto dal Comune: "In vista della Giornata Ecologica, in programma domenica 23 giugno, è stata emanato stamani un dispositivo traffico che vieta la circolazione nella suddetta giornata a tutti i veicoli a motore in ambito urbano, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30, istituendo i seguenti punti di chiusura delle zone interdette:

RIONE TRIGGIO:

Via B. Lucarelli, incrocio con via Torre della Catena;

Via Porta Nuova, incrocio con via Torre della Catena;

Via Parrocchia Nuova, incrocio con via Torre della Catena;

Via Cap. Luca Mazzella, incrocio con C.so Dante;

Via Sessualdo, incrocio con C.so Dante;

Via Vincenzo Cimbaroli, incrocio con C.so Dante;

Via Badia San Pietro, incrocio con Piazza Cardinal Pacca;

Via Mario Verrusio, incrocio con Piazza Cardinal Pacca;

Via S. Spirito, incrocio con Piazza Cardinal Pacca;

Via S. Gaetano, incrocio con C.so Garibaldi;

Via Episcopio, incrocio con Piazza Orsini;

Via B. Lucarelli, incrocio con via G. Rummo;

RIONE FERROVIA:

V.le Principe di Napoli, incrocio con Piazza Bissolati, incrocio con Piazza Colonna e tutte le traverse d’immissione al viale stesso.

Saranno esclusi dal divieto i mezzi pubblici, di soccorso, d’emergenza, i mezzi delle forze di polizia, le autovetture elettriche e a gas, le biciclette a pedalata assistita, le auto Euro 5 e i veicoli con permesso disabile che hanno il disabile a bordo, oppure che hanno il solo cartellino e si recano a prendere la persona disabile (con autocertificazione a bordo)".