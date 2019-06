Tour in vespa tra vigneti e filari di falanghina Tour in vespa tra vigneti e filari di falanghina. In programma domani in Valle Telesina

Una Vespa per la Vita, in programma domani nei borghi di Sannio Falanghina, rientra nel calendario nazionale del Vespa Club

La Capitale europea del Vino 2019 è pronta ad accogliere i vespisti del Vespa Club d'Italia che, nella giornata di domani, si immergeranno nel paesaggio rurale del distretto Sannio Falanghina.

Un percorso su due ruote particolarmente suggestivo che, attraverso le stradine interpoderali del territorio, condurrà gli amanti della vespa nei centri storici di Solopaca, Castelvenere e Guardia Sanframondi, tra vigneti e filari di Falanghina.

L'iniziativa "Una Vespa per la Vita", organizzata dal presidente del Vespa Club Valle Telesina, Antonio Sanzari - con il supporto operativo di Antonio Iuliani per il Comune di Guardia - è in programma domani, domenica 23 giugno alle ore 8, e rientra nel calendario nazionale del Vespa Club.

Subito dopo il raduno, presso il parco termale di Telese Terme, i vespisti provenienti da ogni parte d'Italia inizieranno il tour sannita con visite alle dimore d'epoca, aperitivi in aperta campagna, escursioni in caratteristici borghi, fino ad arrivare al Castello medievale di Guardia Sanframondi per osservare il paesaggio della Valle del Vino e scoprire nel Museo entomologico la collezione di oltre mille esemplari di lepidotteri, provenienti da ogni parte del mondo.

Prevista la presenza dei 38 club federati in Campania e di centinaia di vespisti in arrivo anche da Puglia, Molise e Lazio.