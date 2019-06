Aurora Catalano in sella a Sayo vince campionati regionali La sannita si è aggiudicata il campionato regionale "Giovani promesse cavalli"

Dal 14 al 16 giugno presso il centro ippico "Il Cavaliere Country Club" di Agnano si è svolto il "Campionato regionale giovani promesse cavalli". Ad aggiudicarsi la ambita medaglia d'oro e il titolo di campionessa Regionale è stata Aurora Catalano, giovane amazzone di soli 17 anni, futura promessa sannita dell'equitazione. Aurora è tesserata con il "Centro Ippico Adriana" di Benevento ed è allenata dell'istruttore federale Imma Ferraro. Dopo tre giorni di estenuanti gare, la giovane Aurora, in sella a Sayo - splendido esemplare di Sella Italiano di 8 anni – l'ha spuntata sugli altri concorrenti. Una vittoria importante per lo sport e per il Sannio ottenuta grazie all'impegno di Adriana Donatiello e Paola Iazzeolla, rispettivamente presidente e vicepresidente del Centro Ippico e alla costanza della giovane istruttrice federale Imma Ferraro.