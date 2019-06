Giostre e verde pubblico, scout in campo a Pacevecchia L'appuntamento in programma il 29 giugno

E' in programma sabato, 29 giugno, alle 16 al quartiere Pacevecchia un nuova giornata di sensibilizzazione al decoro urbano. "Ama il tuo quartiere, ama la tua città", il messaggio al centro dell'iniziativa, promossa dalla consigliera Mila Lombardi, Presidente della Commissione Ambiente e dal Consigliere delegato al Verde Angelo Feleppa, che vede coinvolte l'associazione “Io x Benevento” sezione Pacevecchia, la Lipu ed i ragazzi del gruppo scout Cngi Benevento 1.

"Nel corso della giornata ecologica - spiegano gli organizzatori - i ragazzi del gruppo Scout saranno impegnati a riverniciare e rimettere a nuovo alcune panchine vandalizzate ed attualmente in disuso presenti in alcune aree del quartiere Pacevecchia. Saranno, inoltre, poste in atto alcune lavorazioni al fine di rimettere a nuovo le giostrine vandalizzate. Su iniziativa del consigliere Feleppa saranno anche piantate nuove piantine in prossimità delle aree adiacenti alle fontanine. La consigliera Mila Lombardi, tra le promotrici della volontà di rendere in comune di Benevento Plastic Free (Benevento sarebbe uno dei primi capoluoghi di provincia ad aderire alla iniziativa), ha proposto di bonificare alcune aiuole dalla presenza di rifiuti in plastica. I ragazzi del gruppo scout provvederanno anche alla installazione di cartelli con appositi slogan di sensibilizzazione al decoro urbano. L’iniziativa ha trovato anche il sostegno della Lipu che provvederà a posizionare due nidi per uccelli. L’appuntamento è dunque fissato per sabato 29 giugno alle 16 al Rione Pacevecchia, dove i cittadini, i consiglieri, le associazioni e i ragazzi scout del gruppo si incontreranno per apportare il loro contributo attivo per promuovere il senso civico e le abitudini che possono contribuire alla tutela del decoro urbano".