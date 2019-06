Città del Vino, domani la premiazione del concorso enologico Ci sarà anche un premio speciale per le migliori Falanghine

La Città di Benevento ospita la premiazione della XVIII Concorso Enologico Internazionale Città del Vino. Nel corso della cerimonia in programma domani, lunedì 24 giugno, alle 11 presso la Rocca dei Rettori sarà assegnato anche un premio speciale per le migliori Falanghine sannite, istituito per celebrare "Sannio Falanghina", Capitale europea del Vino 2019.

Il concorso enologico delle Città del Vino ha una caratteristica esclusiva: i premi sono destinati all’azienda vitivinicola e al sindaco del relativo Comune, a confermare ancora una volta il forte legame che esiste tra vino e territorio. Il concorso itinerante, nato nel 2000, si propone di valorizzare ogni anno una diversa destinazione enoturistica. L’Associazione Città del Vino ha voluto premiare anche quei vini che si sono distinti nell’ambito dei riconoscimenti speciali: premio “La Selezione del Sindaco” ai migliori vini delle aziende cooperative; premio "Forum Spumanti" del Comune di Valdobbiadene ai migliori spumanti Metodo Classico e Metodo Martinotti; premio "Mondo Merlot" del Comune di Aldeno (Trento); premio "Sannio Falanghina - Città europea del Vino 2019".

È siciliano il miglior vino del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, che si è svolto a Frascati dal 30 maggio al 2 giugno: lo Zhara Passito 2017 IGP Terre Siciliane dell’Azienda Principe di Corleone di Monreale (Palermo), che ha ottenuto 94/100. Condivide il primato con un vino liquoroso portoghese: il Moscatel Roxo Superior 2010 di Casa Ermelinda Freitas di Setúbal, sempre con 94/100.

Da record i numeri del concorso: 1.250 vini iscritti, provenienti da circa 500 aziende italiane e straniere. In questa edizione non sono state assegnate Medaglie d’Argento, a dimostrazione della qualità dei vini in concorso. Marsala è la città che ottiene più premi in assoluto: 11 medaglie (10 oro, 1 gran oro). Alla premiazione, tra gli altri, parteciperanno anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, il presidente dell’Associazione nazionale Città del Vino, Floriano Zambon e il presidente dell’Associazione Città del Bio, Antonio Ferrentino. Tra gli invitati, anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, i parlamentari ed i sindaci delle Città del Vino coinvolti nel progetto Sannio Falanghina.