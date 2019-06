Universiade, domani la torcia arriva a Benevento Ecco il percorso previsto nel capoluogo sannita

Continua il percorso della Torcia della 30esima Summer Universiade che domani farà tappa a Benevento. "La partenza - annunciano gli organizzatori - è prevista alle 19 dal Teatro Romano per un tour storico di quasi tre chilometri; il primo tedoforo, la pallavolista Marianna Iadarola, si alternerà con altri 8 tedofori sportivi: l’ex pugile Domenico Meccariello, i giocatori di Rugby Alessandro Valente e Giovanni D’onofrio, il campione internazionale di marcia Teodorico Caporaso, il campione italiano di salto in lungo Marco Tremigliozzi, il calciatore Alessandro Bruno, la campionessa europea di Scherma Francesca Boscarelli. Il nono ed ultimo tratto, fino all’imponente Arco di Traiano, sarà attraversato da Rossana Pasquino, campionessa europea di Scherma integrata. Ad accogliere la fiaccola saranno le istituzioni locali e il Comitato Organizzatore di Napoli 2019. Benevento e provincia ospiteranno le competizioni di Calcio allo stadio 'Ciro Vigorito', di Pallavolo al PalaTedeschi e di Tiro a Volo nell’impianto sportivo ASD Tiro a Volo Zaino di Durazzano. Tra le iniziative culturali che la città di Benevento offre in occasione dell'Universiade, il 4 luglio, nella cornice del Teatro Romano, sarà inscenato uno spettacolo con le musiche di Mogol e Lucio Battisti a cura dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Benevento. Il 10 luglio invece saranno previsti incontri sulla storia e sulle eccellenze del territorio, in collaborazione con "Sannio Falanghina Città del Vino".