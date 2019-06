"Ripartiamo dal Sud", anche la Flc Cgil sannita in piazza A Reggio Calabria per la manifestazione unitaria indetta dai sindacati

Anche la Flc Cgil di Benevento ha partecipato con una propria delegazione, unitamente all’intera confederazione Cgil sannita, alla manifestazione unitaria indetta dai sindacati dal titolo #futuroallavoro “Ripartiamo dal Sud per unire il paese” che si è tenuta ieri a Reggio Calabria. “Decine di migliaia di manifestanti provenienti non solo dalle regioni del Sud ma da tutt’Italia – viene evidenziato in una nota - hanno sfidato le difficoltà e la fatica di attraversare l’Italia fino a raggiungere la punta dello stivale e sotto il caldo torrido calabrese hanno sfilato in un coloratissimo e pacifico corteo. Hanno attraversato luoghi simbolo della bellezza e delle potenzialità del Sud per ribadire ancora una volta e con forza il loro convinto e netto No anche ad ogni ipotesi di autonomia differenziata e regionalizzazione del sistema di Istruzione”.

E' positivo, dunque, il bilancio tracciato all'indomani della manifestazione promossa “per chiedere attenzione per questa parte del paese che non può essere ignorata, ma anzi che può rappresentare con le sue energie e le sue potenzialità il volano di crescita e sviluppo per uscire dallo stallo della crisi”.

La Flc Cgil di Benevento, pertanto, ribadisce le parole di Maurizio Landini che nel corso dell'evento ha commentato: “Se le persone non hanno il lavoro, non hanno diritti e ci sono troppe diseguaglianze una società rischia di non reggere”. Ed in merito, aggiungono: “Non è dividendo il Paese e minando le fondamenta dell’unità nazionale che si risolveranno i molti problemi che affliggono il sistema Italia e che attanagliano le nostre esistenze, il futuro dei lavoratori, dei giovani che fuggono via depauperando di intelligenze e speranze i nostri paesi. Ripartiamo dal Sud per invocare a gran voce un’inversione di rotta seria e responsabile con interventi e misure urgenti possibili nell’interesse del futuro di tutti”.