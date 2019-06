FOTO|Duomo gremito per le celebrazioni del Corpus Domini Nella cattedrale la messa presieduta dall'arcivescovo Felice Accrocca

Il Duomo di Benevento gremito di persone questa sera per le celebrazioni in occasioni del Corpus Domini. Nella cattedrale si è svolta la messa presieduta dall'arcivescovo Felice Accrocca con i parroci della città di Benevento. Tantissimi i fedeli e i gruppi di preghiera presenti in chiesa per assistere alla celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Accrocca che nel corso della sua omelia ha invitato la comunità a riflettere sul significato della “comunione. Comunione sei singoli e delle comunità, che deve essere anche sociale”.

Al termine della celebrazione eucaristica nel Duomo di Benevento è seguita la tradizionale processione del Corpus Domini che ha preso il via dalla Cattedrale per poi arrivare fino alla Basilica della Madonna delle Grazie, attraversando corso Dante e viale San Lorenzo.