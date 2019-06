Clima, Giovani in Azione presentano una mozione Mazzone: "Auspichiamo che la nostra proposta possa raccogliere un largo sostegno"

"Oggi è stata protocollata la mozione proposta da Giovani in Azione per il Sannio che chiede al Consiglio Comunale di Benevento di intervenire con una propria deliberazione per contrastare l'Emergenza Climatica". Così in una nota Davide Massone, portavoce cittadino di Giovani in Azione per il Sannio che in merito afferma: “Così come avvenuto in tante altre città italiane – dichiara Davide Mazzone – ora anche Benevento può dichiarare l'Emergenza Climatica. Nei giorni scorsi abbiamo lanciato un appello trasversale a tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale. Oggi abbiamo deciso di presentare una mozione che prende spunto sia dalle azioni messe in campo dai giovani, anche sanniti, che sempre più numerosi partecipano alle iniziative di Friday for Future e che inoltre prende spunto dalla mozione che recentemente è stata discussa dal Comune di Torino. Auspichiamo – conclude Mazzone - che quanto prima possa essere messo all'ordine del giorno la nostra mozione e che possa raccogliere un largo sostegno”.