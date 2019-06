Forum aree interne, sindaci rispondono all'appello dei vescovi FOTO - Accrocca: "Uniti per un progetto strategico di sviluppo che guardi al futuro dei territori"

Prima giornata di lavoro per il Forum degli amministratori campani promosso dai cinque vescovi delle aree interne. L'iniziativa ha preso il via questo pomeriggio al centro 'La Pace' di Benevento e proseguirà fino a mercoledì con una serie di laboratori tematici. L'obiettivo: fare rete per guardare al futuro delle aree interne, per reagire alle difficoltà proponendo insieme un programma di sviluppo e di crescita. Come ribadito dall'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca: “Si parte dal rifiuto di aderire alla rassegnazione che l’unica possibilità sia solo ritardare la morte dei territori, ma che è necessario agire con un progetto strategico che miri a privilegiare l’interesse comune. Non intendiamo come vescovi sostituirci a nessuno, non spetta a noi formulare progetti di chiara valenza politica ma piuttosto proporre un metodo che tenga fermo il primato della comunione e il metodo di camminare insieme e fare rete programmando assieme una politica di sviluppo. Sono convinto – ha aggiunto Accrocca - che un serio progetto per le aree interne avrebbe ricadute positive per tutta la nazione, in un contesto più a misura d’uomo dove risulta più facile allacciare quei legami di solidarietà che in altri contesti è invece lo Stato a dover garantire”. Attenzione rivolta ai territori per guardare al futuro. Molteplici gli argomenti al centro dell'assemblea, tra cui la questione investimenti come emerso anche dal confronto avuto nei giorni precedenti con le istituzioni locali: “Uno dei sindaci mi suggerì che molte cose potrebbero cambiare se il criterio del numero della popolazione non fosse l’unico per assegnare le risorse – ha spiegato l'arcivescovo di Benevento - perché le nostre province risultano inevitabilmente povere di risorse pur dovendo provvedere a territori vasti in gran parte collinari o addirittura montani, quindi più difficili e dispendiosi”. Di qui l'auspicio che i “lavori di questi giorni risultino proficui e possano avere seguito fecondo”.

E sono stati tantissimi i sindaci e agli amministratori del Sannio e dell'Irpinia che hanno risposto presente all'appello dei vescovi e che questo pomeriggio hanno partecipato al Forum. A fare gli onori di casa il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che nel salutare la platea ha ribadito la “difficoltà di rispondere alle esigenze dei territori quando ci sono pochi investimenti”, auspicando invece che il Forum “non sia solo un episodio ma una formula nuova da rivedere ogni anno per valutare le evoluzioni dei territori”.

Ospite della prima giornata l'economista Luigino Bruni, docente di Economia politica dell'Università Lumsa di Roma giunto dalla Toscana a Benevento per raccogliere l'invito dei vescovi: “Il passo più importante è che le chiese si siano messe assieme per sollevare il problema, poi dipenderà dagli abitanti del territorio mettersi in moto e lavorare insieme. C'è bisogno di un nuovo protagonismo dei territori affinché diventino protagonisti del proprio destino”. Il messaggio: “Da soli non ce la facciamo ma insieme è possibile”.