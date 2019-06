Forestali, nuova estate da incubo senza stipendi e prospettive L'appello di Iannace: "Il Prefetto ci incontri: si profila un'estate difficile per gli incendi"

Nuova estate difficile per i lavoratori forestali, con il segretario di Fai Cisl Beneventop, Alfonso Iannace, che ha scritto al Prefetto, al presidente della Provincia e ai presidenti delle Comunità Montane Tammaro e Titerno per chiedere un incontro urgente.

La situazione è ormai di piena emergenza secondo Iannace: “Siamo fortemente preoccupati a causa della situazione emergenziale causata dei mancati pagamenti, ai lavoratori forestali, delle spettanze maturate e la mancata copertura finanziaria del “Piano Forestale 2019” e del saldo dell’anno 2018, per una somma complessiva di circa 124 ml di euro. La quantità irrisoria dei fondi resi sin qui disponibili non consentirebbe una seria e fattiva esecuzione degli interventi di prevenzione e spegnimento incendi per la stagione estiva appena cominciata. La circostanza, peraltro, è stata evidenziata in una nota del Presidente della Comunità Montana del Fortore a seguito dell’incontro del 19 giugno scorso con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

La mancata soluzione in tempi brevi, provocherà inevitabilmente forti tensioni sociali.

Pertanto, in previsione dello sciopero generale indetto per il 12 luglio a Napoli dalle OO.SS. FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL siamo a chiederVi una convocazione delle parti interessate, unitamente ad una delegazioni di lavoratori forestali, per esperire ogni tentativo di trovare le adeguate soluzione di questa annosa vertenza",