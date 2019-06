Sciopero della fame Taddeo: chiesto incontro vertici ospedale "Spero si possa arrivare al confronto"

Dopo la manifestazione di protesta con lo sciopero della fame di Pompeo Taddeo, coordinatore Sanità Privata Cgil Fp, andata in scena a sede prefettizia, al fine di promuovere la convocazione di un tavolo di confronto istituzionale volto alla discussione delle tematiche relative al personale ausiliario in servizio presso l’ A. O. Fatebenefratelli di Benevento,oggi è stata formalmente inoltrata una richiesta al Prefetto di Benevento, al fine di indire il predetto incontro alla presenza del Management del Fatebenefratelli, del Presidente della Cooperativa GSI, nonché del Responsabile per l’ accreditamento per conto di ASL Benevento (Dott. Zerella). “Speriamo- commenta Taddeo - si possa al più presto giungere al confronto tra le parti, per scongiurare anche il prosieguo di una protesta che potrebbe proseguire ancora e per altre vie, considerata la tenacia e la forte volontà di matrice sindacale, con cui intenderemo fare luce su una vicenda fin troppo taciuta, silenziosamente abusata, e per troppo tempo irrisolta”.