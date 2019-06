Nel Sannio il disagio psichico con la cura del verde | FOTO OrtoXOrto l'iniziativa messa in campo dal Dipartimento di salute mentale dell'Asl

Pomodori, melanzane, essenze e cura del verde in generale per curare e sostenere i pazienti psichiatrici. Presentata questa mattina il progetto Orto x Orto, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl di Benevento. La presentazione è avvenuta nei giardini “Alda Merini” di via Grimoaldo Re alla presenza dei pazienti e degli operatori sanitari con a capo il direttore sanitario della Asl, Vincenzo D’Alterio, il direttore del Dipartimento di salute mentale, Maria Concetta Russo ed Elvira Fasulo, referente del Centro diurno di Riabilitazione Uoc Salute mentale.

“Creare orti, curare le piantine messe a dimora stimola i sensi dei pazienti psichiatrici”, ha spiegato la dottoressa Russa che ha anche rimarcato come questo tipo di attività servono “per colmare ed implementare le capacità affettive, l’autostima e l’integrazione sociale”.

Per i pazienti creati dei 'tavolini che ospitano terrai all'interno dei quali già nelle scorse settimane sono stati piantati ortaggi ed essenze che ben presto daranno i loro frutti solo ed esclusivamente grazie ai pazienti che hanno così svolto un lavoro utile per loro e la comunità. “Non si tratta solo di una cura – ha infine evidenziato la dottoressa Russo – ma anche un metodo per imparare un lavoro”.