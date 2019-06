Multe e controlli della polizia municipale in città Verifiche nella zona del viale degli Atlantici

Ancora controlli della polizia municipale in varie zone della città. Questa volte i vigili hanno effettuato una serie di posti di blocco al viale degli Atlantici dove sono state elevate 15 sanzioni amministrative a carico di automobilisti che circolavano senza aver provveduto a effettuare la revisione, 5 sanzioni per la mancanza di un valido certificato di assicurazione, oltre a multe per guida senza cintura e per l'utilizzo di cellulare alla guida. Inoltre, per un automobilista è scattata la multa di 2mila euro per la mancata revisione su un veicolo già sospeso dalla circolazione.

“Continuano i controlli tesi a rendere più sicure le strade cittadine”, ha dichiarato il vicecomandante Bosco, che aggiunge: “A seguito degli ultimi interventi vi è un netto miglioramento delle condizioni di guida in città. Difatti, meno automobilisti e motociclisti transitano senza la cintura allacciata, oppure senza indossare il casco protettivo”.