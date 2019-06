Se.An Italia lancia AKYR PET, la prima linea di disinfezione Prodotti professionali dedicati ai possessori di animali per il settore PET (Dispositivo Medico)

Se.An Italia di Benevento è un'azienda che si occupa di produzione e distribuzione di prodotti disinfettanti e sterilizzanti a proprio marchio (Spectrae) e in private label.

L'azienda, presente su tutto il territorio nazionale, oggi lancia al nuova linea di disinfezione per ambienti domestici, rivolta anche ai professionisti (studi veterinari, centri di toelettatura).

Una nuova linea di prodotti a marchio AKYR, che entra nel mercato con un prezzo non tanto distante dai comuni detergenti, ma offrendo un dispositivo medico certificato dal ministero della Sanità, destinato soprattutto ai possessori di animali il pericolo delle infezioni crociate che si possono contrarre in assenza di una corretta disinfezione, come: scabbia, stafilococco, la dermatofitosi o tigna, infezione micotica che può essere facilmente trasmessa dal cane all'uomo, gli Ascaridi etc...

L'avventura SE.AN ITALIA inizia con la sua fondazione nel 2008, dopo vari anni di esperienza in campo odontoiatrico.

Nel 2009 la passione nel settore della disinfezione e sterilizzazione chimica è talmente forte che il suo fondatore, Sergio Zagarese (è definito il signore dei disinfettanti o il signor Spectrae), con un forte spirito imprenditoriale si specializza nella distribuzione di prodotti per la disinfezione e sterilizzazione medico professionale.

Un punto di riferimento che ben presto sbarca in varie regioni d'Italia che porta la Se.An ad avviare una propria produzione sia con marchio SPECTRAE e in PRIVATE LABEL (conto terzi).

Con gli anni, avendo ingrandito un bagaglio culturale sulle infezioni crociate e con l’ingresso nell’azienda del suo primogenito Jacopo, che ben presto si è lasciato coinvolgere dalla passione professionale trasferita dal padre, oggi la SE.AN ITALIA è presente con i suoi marchi nei settori medicale, odontoiatrico ed estetico con la linea Spectrae, e nel settore PET con la linea Akyr con quattro prodotti: “AKYR SPRAY”, un disinfettante per gli ambienti frequentati dal nostro amico a quattro zampe; “AKYR GEL”, un disinfettante senza risciacquo per l'antisepsi delle mani da utilizzare dopo il contatto con la cute del cane volto a distruggere gli agenti di un'infezione; “AKYR SOAP”, un sapone con un alto livello di disinfezione creato per distruggere totalmente i batteri di cui è portatore il cane; “AKYR FLOOR” (STERX 2000), un disinfettante e decontaminante per tutte le grandi superfici a contatto con gli animali.

L'idea della linea AKYR nasce dal bisogno di informare gli amanti dei cani, e allo stesso tempo i professionisti del settore PET, dei rischi a cui si va incontro e fornire loro prodotti professionali e consulenza per la prevenzione di infezioni e malattie che involontariamente il cane può trasmettere.

L'azienda ha la sua sede presso la zona industriale di contrada Pezzapiana Snc ed è raggiungibile all'indirizzo email info@seanitalia.it

