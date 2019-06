Elettrodotto FG – BN, parte il monitoraggio elettromagnetico Le centraline saranno installate alle contrade San Vitale, Pino e LaFrancesca.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rende noto che oggi sono stati effettuati i sopralluoghi da parte dei tecnici della società Terna per l’individuazione dei luoghi più idonei all’installazione delle centraline di monitoraggio dei campi elettromagnetici dell’elettrodotto 380kV Foggia - Benevento.

Così come previsto dall’accordo intervenuto tra Comune, Terna e i comitati dei cittadini della zona interessata dall’attraversamento degli elettrodotti, le centraline verranno posizionate dunque in contrada San Vitale, in contrada Pino, in contrada La Francesca e nell’area attraversata dalla pista ciclabile di località Pantano.

La loro installazione verrà effettuata, quindi, nelle prossime settimane in modo da consentire in tempi abbastanza ristretti l’avvio del monitoraggio. Monitoraggio che, com’è noto, si avvarrà anche della la supervisione da parte dell’Università agli studi del Sannio.