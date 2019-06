Studenti texani a Benevento "Forza strega" Qui per seguire corsi di matematica

È arrivato alla quarta edizione il progetto di accoglienza Unisannio agli studenti americani provenienti dalla Texas Tech University. Anche quest’anno, grazie ad un accordo tra l’ateneo statunitense e l’Università del Sannio quasi trenta ragazzi hanno trascorso un mese e mezzo, tra maggio e giugno, a Benevento per seguire i corsi di matematica che il professore Ram Iyer, della Texas Tech University, organizza nel capoluogo sannita. Coordinatore del progetto è il professore Ciro Visone, docente di Elettrotecnica, coadiuvato dai colleghi Daniele Davino e Silvia Ullo, entrambi docenti presso il Dipartimento di Ingegneria. Gli studenti e il professore Ram Iyer ricevono da tre anni il supporto di due tutor, si tratta di laureandi al corso magistrale di Ingegneria civile, selezionati tramite colloquio Skype dallo stesso professore americano, Daniele Di Maria e Sabrina Salerno, che hanno in essere un contratto con l’università americana. Per un gesto di cortesia verso Benevento gli studenti e il professore Ram Iyer, per la foto prima del ritorno negli USA, hanno anche disteso le bandiere della locale squadra di calcio che proprio nel 2016, durante la loro prima permanenza in città, era stata promossa in Serie A.