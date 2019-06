Decoro e pulizia verde pubblico, in campo il comitato Pietà Il 30 giugno la manifestazione ecologica in collaborazione con il comune

"Il comitato Pietà e zone limitrofe partecipa al progetto “ama il tuo quartiere ama la tua città” insieme ad altri comitati ed al comune di Benevento con il delegato al Verde pubblico, Angelo Feleppa e la presidente della commissione Ambiente Romilda Lombardi organizzando in data 30 giugno una giornata ecologica dedicata al tema della sensibilizzazione". E' quanto comunicato, in una nota del comitato di quartiere che in merito precisa: "Il nostro intento come comitato non di sostituirsi agli enti per la pulizia degli aree comunali bensì di sensibilizzare alla cura ed al decoro degli spazzi verdi e ad una corretta raccolta differenziata. Il giorno 30 giugno ci riuniremo all’incrocio via dei Mulini, Rampa S. Barbato dalle ore 7 alle ore 13 si invitano i cittadini ad aderire a tale iniziativa".