Comuni ricicloni, Asia premiata da Legambiente Il riconoscimento per i progetti Start-Up e Tariffa Puntuale'

"Nell’ambito dell’iniziativa odierna tenutasi a Roma 'Comuni Ricicloni', il Comune di Benevento e l’Asia Benevento sono stati premiati per i due progetti innovativi denominati 'Start-up' e 'Tariffa Puntuale'". E' quanto comunicato in una nota dell'azienda. Il premio, consegnato dal Presidente di Legambiente Campania Maria Teresa Imparato, è stato ritirato dall’Amministratore Unico Asia Benevento, Donato Madaro. "Questo premio - afferma Madaro - è frutto di un intenso lavoro compiuto nell’ultimo anno grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale, Asia Benevento Spa e Conai, a cui va il ringraziamento per il supporto fornito nell’elaborazione di questi progetti innovativi, che porteranno, in particolare, all’adozione della tariffa puntuale sul territorio comunale, ad una parziale modifica del sistema di raccolta anche attraverso l’eliminazione delle campane stradali per la raccolta del vetro, attraverso l’introduzione del sistema del “porta a porta” anche per tale frazione. Con l’adozione della tariffa puntuale Tarip - continua Madaro - chi differenzierà di più pagherà di meno, mentre chi differenzierà di meno pagherà una tariffa più elevata".