2068: Benevento sarà infernale, costantemente sopra i 32 gradi Analisi sui cambiamenti climatici: Benevento sarà tra le città più roventi d'Italia

Tra trent'anni Benevento sarà rovente, quasi inabitabile, molto più calda di quanto già è calda adesso. E' l'analisi basata sulle proiezioni del Climate Impact Lab e analizzano quanti giorni la temperatura supererà i 32 gradi.

L'analisi comincia dal 1988: allora Benevento, pur essendo tra le città più calde d'Italia, arrivava alla “ragionevole cifra” di 33 giorni all'anno a più di 32 gradi, comprensibilmente nei giorni tra luglio e agosto.

Trent'anni dopo, nel 2018, si è già saliti a 58 giorni. Tra trent'anni si arriverà addirittura a 76 giorni sopra ai 32 gradi, con Benevento che sarà la nona città più rovente d'Italia. Al top della classifica invece c'è Caserta. Le proiezioni sono basate sulle promesse di riduzione delle emissioni di gas serra sottoscritte con l’accordo di Parigi, anche se la maggior parte dei paesi non sembra al momento in grado di soddisfare tali impegni. In ogni caso, le mappe mostrano chiaramente che anche se le cose dovessero andare come promesso, il futuro sarà comunque più caldo del presente, anche se si tratterà comunque di un aumento più contenuto rispetto agli ultimi 30 anni.