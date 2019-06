Multa con vigile fuori servizio. Flp: "Giusto annullare" "Non si possono emettere verbali se fuori servizio"



"La FLP Funzioni Locali venuta a conoscenza che la Prefettura di Benevento ha ANNULLATO un Verbale dei Vigili Urbani del Comune di Benevento emesso da un Noto Ufficiale di Polizia Municipale a carico di un cittadino che ne ha contestato" l'illegittimità" in quanto lo stesso Vigile da una verifica d'Ufficio, si è constatato che si trovava "FUORI SERVIZIO" .!

Ma il caso vuole, che la caparbietà del cittadino, rileva che secondo la Legge di Polizia Municipale la n. 65/1986 e la nota sentenza di Cassazione n. 02748/2019, prevede che il Vigile Urbano, che si trovi "FUORI SERVIZIO" NON può assolutamente contestare e/o emettere verbali a carico di automobilisti in quanto tale normativa, NON consente all'Agente di Polizia Municipale, alla pari di altre Forze dell'Ordine, le funzioni permanenti di P.G. valevoli solo nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e limitatamente al tempo cui gli stessi Vigili Urbani sono in servizio e NON su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 57 codice proc. penale e art. 5 della Legge del 03 luglio 1986, n. 65 .

Nell'occasione ci domandiamo come FLP Funzioni Locali se sia possibile ricoprire oggi una carica sindacale e nel contempo, anche quella di Vice Comandante del Corpo dei Vigili Urbani, certamente questo "potrebbe essere una palese " INCOMPATIBILITA' ".!