Incendi, Di Maria convoca sindacati e comunità Montana L'incontro in programma alla Rocca dei Rettori

"Le determinazioni della Regione Campania per la gestione dell’Antincendio Boschivo 2019, con la mancata assegnazione di risorse finanziarie, aprono uno scenario assai fosco per il servizio e per il territorio, innescando situazioni di potenziale pericolo e comunque pesanti ricadute negative di natura socio-economica nel Sannio e nel resto della Campania". E' quanto si legge in una nota della Provincia di Benevento che in merito annuncia: "Al fine di avere un quadro complessivo della situazione ed avviare iniziative sinergiche per contrastare le criticità in atto in materia di AIB, il Presidente della Provincia di Benevento ha chiesto agli Enti delegati, cioè le Comunità Montane e le Organizzazioni dei Sindacati di categoria dei forestali, per una riunione di lavoro fissata presso la Rocca dei Rettori di Benevento per le ore 10.30 di lunedì 1 luglio".