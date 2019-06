Rotary Benevento, gemellaggio Italia - Francia L'incontro con i rappresentanti della città francese Bénévent

Benevento – Bénévent l’Abbaye, Italia – Francia, un filo di amicizia non soltanto storico-religiosa, ma anche rotariana, quella vissuta dal dott. Luigi Maria Pilla, in qualità di Presidente del Rotary di Benevento con il suo omologo francese Ghassan Nakhal (uscente) e quello incoming Georges Chata del Club di Guéret. "Un gemellaggio rotariano europeo - viene evidenziato in una nota - che aprirà sicuramente a nuovi e interessanti sviluppi tra le due cittadine accomunate dallo stesso nome. La città francese che scelse il nome di Benevento per segnalare l’arrivo delle reliquie di San Bartolomeo, patrono della nostra città, grazie a Benoît Deprecq. I rotariani di Benevento, con Luigi Maria Pilla, Antonia Galluccio e Raffaele Pilla, ospitati dai francesi con grande affetto, hanno potuto assistere nell’Abbazia a un concerto d’organo tenuto in loro onore da Nadine Jammont. Inoltre sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco di Bénévent, André Mavigner che ha apprezzato il gemellaggio tra le due Benevento auspicando un fecondo e duraturo rapporto di amicizia. Il viaggio in Francia è stato caratterizzato da cortesia, simpatia e soprattutto voglia di lavorare insieme per cercare di avviare progetti di valorizzazione di entrambe le città".