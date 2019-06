Movida in centro, venerdì e sabato notte musica fino all'1.45 Il sindaco modifica l'ordinanza. Dal lunedì al giovedì e per la domenica sera musica fino alle 24

Il sindaco Clemente Mastella ha apportato le modifiche dell'ordinanza emessa qualche settimana fa per regolamentare la movida nel centro storico di Benevento durante l'estate particolarmente ricca di eventi.

Dopo le proteste dei commercianti che chiedevano maggiore flessibilità, ieri il primo cittadino aveva annunciato una modifica senza però tralasciare le esigenze dei residenti che in più di un'occasione avevano manifestato lamentele per la musica troppo alta e fino a notte inoltrata. Esigenze che avevano spinto il primo cittadino ad emettere un'ordinanza che prevedeva , tra le altre cose, la possibilità di diffondere musica fino all'una di notte il sabato sera.

La nuova disposizione per il decoro urbano, vivibilità Centro Storico prevede: la modifica della precedente ordinanza per la sola seguente parte:

“Al fine di garantire la quiete pubblica che è un valore rientrante nel più ampio diritto alla salute, nel periodo dal 14 giugno fino a tutto il 30 settembre c.a., nell'area del centro storico cittadino delimitata da Piazza Orsini, Piazza Duomo, Corso Vittorio E., Viale dei Rettori, Via del Pomerio, Via Perasso, Piazza Risorgimento, Via XXIV Maggio, P.zza Castello, Via del Sole, Via delle Puglie, Via dei Mulini, Via G. Rummo, la diffusione di musica e in genere le emissioni acustiche e sonore - sia generate da apparecchiature di qualsiasi tipo sia prodotte dal vivo o con la presenza di un dj, sia operanti "all'interno" sia operanti all'esterno", dei locali - sono consentite ai titolari dipubblici esercizi, di attività commerciali, di circoli privati e agli organizzatori di manifestazioni in luogo pubblico, nei seguenti giorni ed orari:

• dal lunedì al giovedì fino alle ore 24:

• il venerdì e il sabato fino alla ora 1,45 del giorno successivo;

• la domenica fino alle ore 24;

fermo restante i limiti di emissione sonore prescritti da vigenti leggi e regolamenti.