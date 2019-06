Le celebrazioni al Fatebenefratelli, ecco le targhe ricordo Questa mattina la messa con l'arcivescovo Accrocca

La Famiglia dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli di Benevento, ha celebrato come tradizione il Sacratissimo Cuore di Gesù. "La cerimonia - viene evidenziato in una nota - si è tenuta nell’incantevole cortile dell’Ospedale in viale Principe di Napoli a Benevento. La concelebrazione è stata presieduta da Monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo metropolita di Benevento. Al termine della cerimonia, che è stata impreziosita dall’animazione liturgica del coro dell’Ospedale Fatebenefratelli, il Padre Provinciale fra Gerardo D’Auria ha consegnato alcune targhe-ricordo ai collaboratori con 25 anni di servizio: Paola Mignone, Antonietta Iarriccio, Alessandra Ucci, Vincenzo Feleppa, Paola Iacobacci, Maurizio Dello Iacono, Ornella Mazzarelli, Cinzia Abate, Loredana Micco, Giovannina Viscariello, Bruno Marino, Pellegrina Panarese, Antonella Simiele, Patrizia Izzo, Lucio Carmine De Rosa, Rosario La Rocca, Sergio Prozzo, Antonio Sessa, Antonietta Cerni, Francesco Gubitosa, Giovanni Vetrone, Vincenzo Migliorelli, Franco Parrella, Carlo Alberto Acernese, Raffaello Giovanni Rabuano, Domenico Pastore, Angelino Della Porta, Gianfranco Luigi Micco, Francesco Racioppi , Anna Maria Guerriero, Patrizia Callaro, Enrico Calicchio, Domenico Galluccio, Carmela Ciaramella, Laura Capozzo, Antonio Rupe, Antonietta Cardone, Oscar Corso, Cleto Palermo (collaboratore esterno). Il programma ha previsto anche la Processione eucaristica nei reparti, la Benedizione dei malati, ed una Santa Messa della Comunità parrocchiale, nel cortile dell’Ospedale celebrata da monsignor Pompilio Cristino, parroco di Santa Maria di Costantinopoli".