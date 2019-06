Madonna delle Grazie e Universiadi: ecco i divieti Le strade interessate dalle manifestazioni dei prossimi giorni, comprese le Universiadi

Il comando della Polizia municipale di Benevento riassume le disposizioni al traffico emanate con un'ordinanza del sindaco per le manifestazioni in programma nelle prossime ore a Benevento a partire dagli eventi per la festa in onore della Madonna delle Grazie, Patrona del Sannio che quest’anno durerà 5 giorni - dal 29 giugno al 3 luglio 2019. Le strade interessate dalle chiusure al traffico veicolare sono le seguenti: Piazza cardinal Pacca, Via Posillipo, Via Torre della Catena (tratto compreso tra l’incrocio con il V/le San Lorenzo e l’incrocio con Via Parrocchia Nuova), V/le San Lorenzo, Corso Dante Alighieri, strada parallela a Corso Dante da civ. 1 a 21, Via Agilulfo, Via Pedicini, C/so Garibaldi (da piazza Cardinal Pacca a Piazza Duomo), Ponte Vanvitelli, Via Grimoaldo Re (tratto compreso da Via Adua e Piazza Bissolati) e Via Nuova Calore. Gli orari di chiusura saranno i seguenti: giorno 29 e 30 giugno dalle 14,00 alle ore 24,00; giorni 1 e 2 luglio dalle 8,00 alle 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 1,00 del giorno successivo; giorno 3 luglio dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alla fine dello spettacolo dei fuochi pirotecnici. Numerosi sono poi le strade su cui è stato installato il divieto di sosta con rimozione coatta, in vigore dalle ore 7 del 29 giugno al 4 luglio 2019, ivi compreso il piazzale antistante la Basilica della Madonna delle Grazie.

Per le esigenze relative invece allo svolgimento delle manifestazioni sportive delle Universiadi, sono stati soppressi i mercati settimanali dei giorni 29 giugno, 6 e 13 luglio 2019.

Infine, è stato attenuato il divieto di diffondere la musica e in genere le emissioni acustiche e sonore – sia generate da apparecchiature di qualsiasi tipo, sia prodotte dal vivo o con la presenza di un dj, sia operanti all’interno sia operanti all’esterno dei locali – che ora saranno consentire sino alle ore 24,00, tranne i giorni di venerdì e sabato nei quali si potrà sforare sino alle ore 1,45 del giorno successivo. Questo dispositivo durerà sino a tutto il 30 settembre 2019.

“La Polizia municipale cittadina – dichiara Fioravante Bosco, vice comandante del Corpo – dovrà far fronte a una serie di eventi che terranno impegnati i miei collaboratori dal 29 giugno al 14 luglio prossimo, quando terminerà la rassegna Benevento Cinema e Televisione. Faremo il massimo – aggiunge Bosco – per essere, come sempre, all’altezza del difficile compito che ci aspetta, e sono certo che avremo, come sempre, la piena collaborazione delle altre forze di polizia”.