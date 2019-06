Petito tra i vincitori "Premio Ponte Vecchio" di Firenze Il presidente della Pro Loco Samnium premiato per la costante promozione del territorio sannita

Giuseppe Petito è tra i vincitori della quinta edizione del “Premio Ponte Vecchio” di Firenze. L’appuntamento, che si è svolto giovedì 27 giugno a Firenze, è promosso dall'associazione Toscana Cultura, presieduta da Lucia Raveggi.

La commissione ha deciso di premiare Petito, da anni impegnato sul territorio Sannita per la promozione per il turismo culturale, enogastronomico, sportivo, religioso nonché l’organizzazione di vari eventi Nazionali come “Stregati” mostra di arte contemporanea con la Pro Loco Samnium.

Nel corso della serata, condotta dal giornalista Fabrizio Borghini, sono stati premiati, tra gli altri, il cantante Paolo Vallesi, il sindaco di Potremoli, Lucia Baracchini, il presentatore Stefano Baragli, il presidente Fondazione Romualdo Del Bianco, Paolo Del Bianco, il presidente Consiglio Comunale di Bagnone (MS), Matteo Marginesi, il presidente Consiglio Comunale di San Giorgio sul Sannio (BN), Giuseppe Soricelli, il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ernesto Pellecchia, il copresidente associazione Toscana-Usa, Maurizio Mancianti, e il presidente di China 2000, Michele Taccetti.