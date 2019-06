Asia: è emergenza rifiuti, presto effetti devastanti La situazione regionale a Benevento si acuisce per la chiusura dello Stir di Casalduni

“Presto effetti devastanti”. L'Asia, l'azienda per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di Benevento lancia l'allarme denunciando l'emergenza in corso.

Sulla pagina facebook Asia Benevento on line l'azienda scrive: “E' in atto una nuova e seria emergenza rifiuti in Regione Campania che si sta ripercuotendo a maggior ragione sulla provincia di Benevento... con la chiusura dell'impianto Stir di Casalduni. Presto il sistema, senza impianti sul territorio utili ad assicurare l'autonomia per il ciclo dei rifiuti, avrà effetti devastanti. Occorre far presto ed evitare il peggio”.