Dall'archeologia alle origini del vino, tornano i Percorsi L'appuntamento all'Archeoclub di Benevento

"Dopo un viaggio intorno al mondo, raccontato ieri sera da Biagio Maio e Biagio Prisco e illustrato da splendide foto nella giornata di oggi, sabato 29 giugno, i Percorsi ritornano in Campania, per scoprire, attraverso l’archeologia le origini del vino". Torna l'evento promosso all'Archeoclub che ospita l’archeologo Flavio Castaldo; insegnante di lettere e archeologo, collabora con il Museo Archeologico di Taurasi, di cui è stato direttore; socio fondatore dell’Associazione Nazionale Archeologi, di cui è stato vicepresidente nazionale e presidente dei Probi Viri; appassionato di vini e sommelier diplomato AIS, ha pubblicato numerosi articoli scientifici su riviste di settore e il volume “Archeologia dei vini in Campania”. Con lui dialogherà il collega archeologo Italo Iasiello, autore di numerose pubblicazioni sulla storia beneventana. La serata sarà accompagnata da una “leggera” degustazione di aglianici e falanghine. Domani, domenica 30, ci sarà la serata conclusiva organizzata dall’Associazione Verehia, con “Cunti a Corte in valigia, le storie della Rocca narrate nei suoi giardini”.