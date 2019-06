Un presidio per la comandante della Sea Watch Carola Rackete Lunedì alle 20 presso il palazzo del Governo, promosso da Sannio Antirazzista

Un presidio per la comandante della SeaWatch Carola Rackete. Lo promuove il coordinamento Sannio Antirazzista che convoca per lunedì 1 luglio, alle ore 20, presso il palazzo del governo, coloro che vogliono esprimere solidarietà a Carola Rackete, la comandante della SeaWatch arrestata dopo aver condotto in salvo nel porto di Lampedusa i migranti a bordo della nave da oltre due settimane. La manifestazione si ispira ai principi fondanti dell'etica e ai valori condivisi della Costituzione, chiunque (sindacati, associazioni, partiti, singoli cittadini e cittadine) ritenga che tali principi e valori siano parte integrante della propria vita, individuale e politica, e che sia necessario e doveroso offrire ad essi pubblica testimonianza, sarà il benvenuto.

Le adesioni sono in continuo aggiornamento. Hanno già annunciato la loro partecipazione: ANPI Provinciale Benevento; Arci Comitato Benevento; Caritas diocesana di Benevento; Comitato Sannita Acqua Bene Comune; Cgil Benevento; Consorzio Sale della Terra Benevento; Coordinamento di Libera a Benevento; demA - Benevento; Exit Strategy; L@P Asilo31 e Uisp Benevento.